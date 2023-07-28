台電與民間電廠和平及麥寮公司簽訂購電合約，後來2公司與其他民營電廠聯合拒絕調降容量費率，台電認為因此受到資本費差額17億多元、16億多元的損害，提告要求2公司賠償，台灣高等法院維持一審判決，認定2公司無過失免賠，判台電敗訴。全案仍可上訴。

台電提起請求損害賠償主張，與和平及麥寮公司簽訂購電合約，約定對方每月發電售與台電之電度，按容量電費與能量電費分別計價，但對方在2008年間召開協商會議，與台電成立自同年5月12日起調降系爭契約容量費率協議。

台電稱，和平及麥寮公司在同年8月21日起至2012年10月3日止，與其他民營電廠聯合拒絕調降容量費率，致台電在2008年至2012年受有給付和平公司、麥寮公司資本額的損害，2家公司須返還資本費差額17億5521萬5664元、16億5143萬4288元。

台灣高等法院維持一審判決，認定兩造已簽訂契約，嗣並完成契約修改，和平及麥寮公司無締約上過失責任，台電不得請求賠償資本費差額損害，判決駁回。可上訴。