北韓官方媒體今天報導，平壤舉行了大型閱兵遊行，為領導人金正恩及中國與俄羅斯來賓展示各式武器，包括可攜帶核武的飛彈和新型攻擊無人機。

為紀念韓戰停戰70週年，這場備受注目的閱兵儀式在昨晚舉行，北韓將7月27日訂為「勝利日」。

中國和俄羅斯代表團自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首度訪問北韓，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）也出席這場儀式。

中俄代表團出席這場展示核武能力的北韓閱兵遊行，與過去數年中俄都與北韓核武與彈道飛彈發展保持距離的情況形成強烈對比。聯合國安全理事會在中國和俄羅斯贊同下，早已禁止北韓發展核武。

北韓中央通信社（KCNA）報導，此次閱兵包括北韓最新的「火星17」（Hwasong-17）和「火星18」（Hwasong-18）洲際彈道飛彈，據信射程可達美國任何一地的目標。

北韓中央通信社提到，此次閱兵還有新型攻擊與偵察無人機飛越上空。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）