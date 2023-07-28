台積電創辦人張忠謀今天出席台積電全球研發中心啟用典禮，他向台積電研發及製造團隊致上敬意，並重提「科技企業必須技術自主」及「研發與製造要緊密合作」兩個觀念。

張忠謀表示，10年來，台積電研發團隊與營運團隊對台積電、半導體及世界經濟有很大的貢獻；同時因為他們做了很大的貢獻，台積電才成為兵家必爭之地，「不知應不應該謝謝你們」。

張忠謀說，趁今天這機會重新溫習幾個基本觀念，第一個是科技企業必須技術自主，台灣有很多所謂科技公司卻沒有自主的技術，台積電從一開始就堅持技術自主。

他表示，台積電接受飛利浦的專利權「陽傘」，不是買技術，而是交付相當貴的費用，既保住技術自主權，又享受專利權「陽傘」保護。

張忠謀說，台積電從技術自主到技術領先是漫長的路，幾乎是30年，一直到7奈米才有信心講技術領先；當中又有很巨大工作，就是把研發建立起來，一年研發費用占營收比重8%，已維持20幾年。台積電目前一年研發費用達55億美元，高於麻省理工學院（MIT）全年預算20億美元。

張忠謀表示，另一個觀念是研發與製造密切合作，這是台積電很大的致勝關鍵。他說，營運副總經理王英郎與營運/先進技術暨光罩工程副總經理張宗生好像是雙胞胎，展現研發和製造密切合作。

張忠謀說，研發團隊一直沒有「自己的家」，終於有個家，要恭喜他們。張忠謀回想起英國海軍在19世紀非常厲害，可是一直到20世紀才有海軍部的家，但海軍部大樓成立，英國海軍就開始沒落，他期勉研發團隊「不要走英國海軍那條路」。