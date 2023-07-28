合庫銀行表示，在數位金融的創新發想下，啟動信貸數位化及自動化作業專案，藉由外部專家顧問協作，整合多項數位系統，串接內外部數據資料庫，達到一站式快速徵審撥貸的功能。

民眾從合庫銀行申貸網站進件後，系統將依民眾授權，自動串接內外部網站系統並整合各項資料後進行自動化判讀，提供符合每位民眾的貸款條件，並提供線上對保服務，依民眾指定帳號及日期自動撥款入帳，如果是合庫的薪資轉帳戶且符合特定條件者最快只要30分鐘，申貸資金即可轉入指定帳戶。

合庫銀行表示，該系統經過一年的努力已完成開發，預計2023年8月1日全面開放民眾申請，並將推出多重優惠措施，屆時民眾可透過合庫銀行官方網站連結申貸。合庫銀行也表示，未來將持續尋求服務轉型與創新，透過多元的服務滿足民眾需求，以落實普惠金融。

合作金庫銀行並提醒民眾不要點選其他來路不明的網址，以免受騙；若有疑慮請撥打合作金庫銀行官方聯絡電話查詢或撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。