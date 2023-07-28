為有效達成溫室氣體減少排放，氣候變遷因應法要求，事業新設或變更排放源達一定規模，應依溫室氣體增量一定比率進行抵換，但也提及經核可可以繳納代金，但環保署提出的「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」卻未納入代金制度，業界疾呼，應在管理辦法中也納入代金制度，否則現行抵換額度不足，會讓業界投資怯步；環保署官員說，代金制度與碳費相關性高，因此會之後待碳費制度穩定後再修正。

為降低事業新設或變更排放源排放溫室氣體對氣候變遷造成衝擊，環保署依氣候法規定，預告「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案，規定事業開發行為涉及增加溫室氣體排放量達一定規模者，應進行一定比率之增量抵換，同時提供溫室氣體增量抵換來源，擴大鼓勵產業執行溫室氣體減量工作，今天邀請業者舉行研商會。

研商會中業者關注母法中有提及代金制度，但子法中卻未納入，且現行抵換額度不足，恐怕會讓重大投資怯步。有業者說，碳權交易所即將上線，碳權交易所中購買的額度可否抵換？

工總代表也說，目前增量抵換額度的需求大於供應量，如果沒有代金制度，恐怕難符合法規要求，勢必會衝擊供應鏈，並限制新投資案；半導體協會代表則說，自願減量專案提及碳費徵收對象不得申請，萬一抵換不足，未來開發勢必難以走下去。

環保署氣候變遷署籌備處排放管理組副組長郭孟芸說，增量抵換希望降低我國國家減量，碳交所購買的碳權如果來自國外、品質不佳恐難達到減量目標，仍希望自主減排、國內減量優先，國外碳權為較次的順序。

針對代金制度，郭孟芸說，母法的確有授權代金制度，但希望仿效再生能源發展條例要求用電大戶使用一定比率再生能源，先上路後再設置代金制度，代金成本勢必會比取得減量額度成本來的高，且代金也與碳費機制相關性大。

環保署氣候變遷署籌備處副主任巫月春說，代金涉及碳費費率，會整體考慮碳費費率、代金制度等。