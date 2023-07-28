網友反映上海一家名為「Doi Coffee」的咖啡廳的店名及商品名不雅。（東方網）

據九派新聞報導，近日，有網友反映上海一家名為「Doi Coffee」的咖啡廳的店名及商品名不雅，認為商家在打擦邊球，有用三俗主題（庸俗、低俗、媚俗）進行營銷的嫌疑。據了解，「Doi」與「屌」的上海方言發音類似，網友比喻，就像東風日產有一款車型「藍鳥」，因與閩南語中的男性生殖器諧音，在福建閩南地區銷售成績不佳。

九派財經從外賣平台看到，該店位於上海市黃浦區，門店LOGO為紅色唇印。平台團購類目顯示，店鋪招牌推薦和品牌主推商品分別為「Doi美式」和「後入拿鐵」，另還有「情趣濃縮」在售，隱含性暗示。

有網友評論稱：「這是什麼風氣，不知道這樣命名的咖啡都是什麼人在喝。」店家回應稱，該網友未到店買過咖啡，是惡意差評或同行差評，只有低俗的人才會想到低俗文化，上海是包容性很強的城市。對此，黃浦區市場監督管理局一工作人員稱，已登記相關情況，後續會有工作人員跟進處理。