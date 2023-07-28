88節將至，新北市衛生局與台灣卡多摩嬰童館攜手合作，8月1日起，攜帶「爸爸孕產育兒衛教手冊」，至卡多摩嬰童館指定10家門市，即可領取「爸爸孕育兒」限量好禮。

衛生局長陳潤秋指出，在孕產育兒的路上，媽媽們最需要伴侶的支持及關懷，以減緩孕婦孕期的不舒適，新北市與在地婦幼企業台灣卡多摩嬰童館合作，跟爸爸們一起成為育兒神隊友，不僅獲得專業的育兒知識，更能深入瞭解嬰幼兒居家環境安全及兒童發展篩檢的重要性。

根據衛生福利部國民健康署兒童死因分析，非預期嬰兒死亡原因以睡眠安全為主，如趴睡窒息死亡等，且也有誤食異物造成窒息死亡案例，超過4成的兒童死亡是可預防的，加強衛教宣導嬰幼兒環境安全為一重要環節；另於兒童發育黃金期，透過兒童發展篩檢表，來檢測孩子的發展狀況，讓孩子能在發展黃金期及早接受療育。

「爸爸孕產育兒衛教手冊」為幫助準爸爸學習從伴侶懷孕、生產到新生命誕生的過程中，所需的知識和技巧，使爸爸更能體認父職角色責任及功能。提醒準爸媽於產檢時，不忘領取「爸爸孕產育兒衛教手冊」，並前往卡多摩嬰童館指定門市，於爸爸孕產育兒衛教實體手冊首頁加蓋門市戳章，即可領取「爸爸孕育兒」限量好禮。

好禮內容包含卡多摩嬰童館商品兌換券200元、貝果老師「野兔村的阿力」精裝版繪本、嬰幼兒居家環境安全及卡多摩提袋。