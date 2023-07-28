新台幣午盤爆量重貶1.62角 暫收31.40元 13:482023/07/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.40元，貶1.62角，成交金額11.31億美元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新台幣兌美元今天開盤價為31.28元，早盤最高31.28元、最低31.419元。 新台幣午盤重貶1.22角 暫收31.362元 桃園代表隊全中運表現亮眼 張善政霸氣頒4116萬獎金 《產業》缺零件緩解 小客車H1稅收闖高 #31 #28 #62 #暫收 #40元 也許您會感興趣 推薦閱讀 郵局「i郵箱」優惠登場 7月起郵資最低40元 12:522023/06/30 生活 《傳產》全台H1房地合一稅大減1成 嘉義市竟成黑馬 07:382023/07/13 財經 獨》國產雞肉也缺 雛雞每隻漲至40元創歷史新高 14:182023/04/30 生活 《電腦設備》仁寶總座放話：股價沒40元不退休 12:082023/06/26 財經 《美股》焦點股：蘋果上看240美元 花旗喊+1；利潤縮水 Nike盤後重挫 10:282023/06/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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