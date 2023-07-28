藝人廖峻遭網紅李伊妍指控性侵未遂，更指出他握有一線女星裸照，引發軒然大波，莫須有的指控，導致名譽嚴重受損，廖峻氣到在兒子錦德陪同下，前往警局報案。知名律師李怡貞稍早曬出與廖峻的同框照，接著指出：「準備妥當就出擊」。

李怡貞在臉書曬出與廖峻的同框照，透露兩人的見面過程，看到小時候在電視裡陪伴自己長大的偶像，首次面對面相見，卻是以「誒…」當作第一句問候詞，加上聽到廖峻描述經歷的荒謬過程，多少感到心疼與不捨，兩人交換意見後，得到「有些人不得到該有的懲罰，受害者就是會層出不窮」的結論後，看見廖峻逐漸展開熟悉的笑容，才讓她放心不少，揚言會力挺廖峻到底。

李怡貞指出在資訊爆炸的世代，很多實情並非與耳聞的相符，畢竟「事實」是能夠被捏造出來，只能期盼眾人有辨別是非對錯的能力，對於面對的惡人爛事，則是完全不能心軟，只要準備好就妥善出擊，似乎在暗示與廖峻已協議好下一步動作。

資深男星廖峻捲入「MeToo」風波後，「情色教主」雪碧揭發李伊妍擔憂把事情鬧大，緊急私訊要求大哥「用勢力救火」，未料遭對方打臉「自己惹的事自己解決，不要犯規」，接著強調會這樣做，是看不慣李伊妍欺負老人家，對此，李伊妍怒斥雪碧亂爆料，揚言若不道歉一定會提告。

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