我國癌症登記資料庫自民國68年建立，完整性和及時性都在國際上名列前茅，背後仰賴著癌症登記師的努力。但光是一位癌症患者資料填報就多達115個欄位，癌症登記師人力捉襟見肘，國民健康署與國家衛生研究院合作開發AI輔助程式，優先應用於肺癌登記，可自動產出至少30個欄位，準確度達85％以上，預計今年將擴大應用於7種癌症。

國衛院癌症研究所研究員楊奕馨指出，癌症登記是國家防治癌症的最前線資訊，由癌症登記人員運用病理、手術、影像、檢驗等電子病歷及文字報告逐一登錄；國外研究顯示，一位病人的癌症登記資料平均需要45到90分鐘完成登錄，換算每個工作日僅能處理5到10個案例，非常耗時費力。

國健署長吳昭軍表示，癌症登記資料庫始於68年，對於癌症流病調查和實體防治提供重要依據，為了讓資料庫更完整，我們開始思考如何透過AI輔助，減少人力一筆一筆登錄的工作，希望提升效率並減少錯誤率。

國健署與國衛院合作開發AI導入癌症登記系統，目前優先應用於肺癌。楊奕馨說明，AI導入後可自動產出至少30個欄位，準確度達85％以上，癌症登記師可以在填報時同步對照AI預測資料，形成人工和AI雙重覆核機制；除了肺癌之外，預計今年將擴大應用於其他6項常見癌症。

楊奕馨指出，國內癌症登記師人力短缺，且近年講求精準醫療，若能運用AI協助節省較基礎的資料填報，有助於釋出更多量能來處理更多需要精細判讀的項目，也可望加速癌症登記資料的公布時程。

另外，國健署也和台灣大學合作開發AI輔助判讀低劑量電腦斷層（LDCT）。台大醫院影像醫學部心肺影像診斷科主任張允中說明，LDCT是細切連續影像，以64切的LDCT來說，需判讀約400張影像，相當花費人力和精神，尤其早期肺癌大多以微小結節表現，人工判讀不易。

張允中表示，該AI系統使用國外開放資料集來建模，但台灣肺癌表現和國外不同，因此使用台大醫院資料訓練，共訓練650例、2337顆肺結節，打造有助於偵測台灣或亞洲肺癌的模組，準確度可達85％以上，對於大於6mm的結節，判讀準確率可達9成。

國健署表示，發展完成的AI輔助程式，將免費提供醫療院所使用，預計今年底前導入，歡迎各醫院主動聯繫。目前已完成北中南三區之3場推廣說明會，合計有110家醫療院所、367癌登人員與資訊人員參加。

AI肺癌癌症登記低劑量電腦斷層