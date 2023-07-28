Joy。(攻城獅提供)

新竹街口攻城獅慕獅女孩啦啦隊Muse Girls於22日進行第四屆徵選會，自5月24日第一階段初選起跑後，總計破150位女孩報名，經攻城獅球團內部進行評選，共22位女孩邁向最終決賽角逐。本屆Muse Girls徵選會由Muse Girls總監Endo、IME Group 共同創辦人暨執行長 Pek Wan Juan、球團代表林孝祖副領隊與Charles副領隊、Muse Girls學姊侯芳與沛沛擔任評審。

本屆Muse Girls徵選會由暐順集團贊助，另外Muse Girls指定飯店「和選旅」，將贊助第四屆Muse Girls整季住宿，讓女孩們在主場賽事期間能享有舒適的休憩空間，以滿滿能量迎接隔日賽事，與獅紫軍一同捍衛風城主場。

22位女孩們經過自選曲舞蹈表演、才藝表演與球團指定舞蹈測驗後，28日宣布最後共有四位女孩正式加入Muse Girls慕獅女孩啦啦隊，分別是Joy、Trina、張愛、宸宸。來自統一獅Uni-Girls啦啦隊的Joy於才藝表演階段帶來別出心裁的舞蹈，運用插畫技巧畫出攻城獅吉祥物瑞迪並融入啦啦隊應援舞蹈中。另外，畢業於中國文化大學國劇系，現任味全啦啦隊小龍女的Trina也在才藝表演階段大放異彩，帶來吸睛的京劇表演獲全體評審團大力讚賞！

在正式錄取Muse Girls後，Joy開心地說：「一直以來都很愛看籃球賽，而且很喜歡慕獅女孩風格多變的舞風，接下來要多與學姊們學習，希望能為團隊帶來更多元的元素。」而先前就曾以小龍女身份與慕獅女孩合作參與五龍五獅主題週的Trina更直言：「當初一踏進攻城獅主場就可以感受到攻城獅與慕獅女孩的活力，今年一看到徵選活動相關資訊，就下定決心要加入Muse Girls團隊！」

除了兩位具有職棒啦啦隊背景的成員外，現職為演員的張愛與現職為模特兒的宸宸都很嚮往Muse Girls可甜可辣的風格，張愛也大讚：「Muse Girls的制服是全台啦啦隊最好看的！」本屆Muse Girls陣容除了透過徵選會招募新血外，預計未來還會有重磅補強，歡迎獅紫軍鎖定Muse Girls官方粉絲專頁。