杜蘇芮颱風侵襲，高雄市受颱風及外圍環流影響持續降雨，今天上午最大雨量出現在桃源區天池，24小時累積雨量高達430毫米。（氣象局官網雨量觀測資料／林雅惠高雄傳真）

杜蘇芮颱風侵襲，高雄市受颱風及外圍環流影響持續降雨，今天上午最大雨量出現在桃源區天池，24小時累積雨量高達430毫米，截至上午，南部主要水庫尚未有明顯雨勢，進水量不高，水利署南區水資源局表示，因尚受颱風環流影響，故將持續關注降雨情形。

杜蘇芮颱風28日凌晨起風雨漸強，根據氣象局官網雨量觀測資料顯示，高雄市雨量前十大排行區域，截至今天上午為止，高雄市桃源區天池及南天池出現大豪雨，24小時累積雨量分別高達430毫米及403毫米。

氣象局官網雨量觀測資料指出，截至28上午止，高雄市雨量前十大排名分別是在高雄市桃源區天池，24小時累積雨量430毫米、其次依序是桃源區天池，24小時累積雨量403毫米、桃源區排雲，24小時累積雨量145毫米、旗津區東沙島，24小時累積雨量139.5毫米、茂林區多納林道，24小時累積雨量128毫米、小港區鳳鼻頭，24小時累積雨量119.5毫米、仁武區國一N361K，24小時累積雨量115毫米、三民區三民，24小時累積雨量110.5毫米、鳳山區鳳山農試，24小時累積雨量106.5毫米、小港區鳳森，24小時累積雨量104毫米。

水利署南區水資源局表示，杜蘇芮颱風所帶來降雨，27日至今日上午，曾文水庫累積降雨量27.5mm，推估進水量約660萬立方公尺；另在南化水庫部分，累積降雨量49.7mm，推估進水量約260萬立方公尺。

水利署南區水資源局表示，杜蘇芮颱風南部主要水庫尚未有明顯雨勢，目前以水庫蓄水最大化方式將水資源蓄存於水庫，將視降雨量與水庫水位滾動檢討調整南化水庫自甲仙堰引水量。