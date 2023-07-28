老兵不死，只是凋零。今年適逢韓戰70周年，當年曾參與戰役，後隨政府來台的反共義士，大多家眷都不在身邊，因此被安置在新北市三峽白雞的台北榮民之家，只是隨歲月更迭，當年這些為國半身戎馬的老兵，也都逐漸凋零，身後由退輔會將靈位放置榮靈堂，骨灰則移往花蓮供後世緬懷。

當地里長李萬興表示，這批參加過韓戰的反共義士，當年隨政府來台時都是三、四十歲正值壯年，但隨著時間流逝，這些老兵也逐漸凋零，人數越來越少，現存的人數應該已經不多，而且年齡應該也都將近百歲高齡。

李萬興說，為了感念這些走過烽火歲月，為國奉獻青春年歲的反共義士，退輔會每年都會在中元節前後辦理祭典，並派代表前來致敬，除此之外，在一些特殊的節日，如八二三紀念日、123自由日等，也都會有一些追思紀念活動。

據了解，當初這些榮民來到台灣後，許多人的親屬家眷都還留在大陸，但後來隨著兩岸開放探親，有些人得以回到故里，與親人見面，甚至過去也曾有1名百歲老兵的家屬，特地從對岸過來接他回老家慶生，讓他在這生命中格具意義的日子裡，可以享受天倫，不用再孤身一人度過。