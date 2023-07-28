受到杜蘇芮颱風影響，高雄市政府宣布今（28）日全天停止上班、上課。Global Mall因此調整營業時間，南部兩店－新左營車站、屏東市，今日延後營業。

Global Mall新左營車站，7月28日營業時間為12:00~22:00。

Global Mall屏東市，7月28日營業時間為14:00~22:00。

之後視風雨狀況，若有調整再行於粉絲團公告。Global Mall表示今日工作皆以同仁出勤安全為優先考量。