受到杜蘇芮颱風影響，高雄市政府宣布今（28）日全天停止上班、上課。Global Mall因此調整營業時間，南部兩店－新左營車站、屏東市，今日延後營業。
Global Mall新左營車站，7月28日營業時間為12:00~22:00。
Global Mall屏東市，7月28日營業時間為14:00~22:00。
之後視風雨狀況，若有調整再行於粉絲團公告。Global Mall表示今日工作皆以同仁出勤安全為優先考量。
#GlobalMall #南部 #營業時間 #新左營 #屏東市
受到杜蘇芮颱風影響，高雄市政府宣布今（28）日全天停止上班、上課。Global Mall因此調整營業時間，南部兩店－新左營車站、屏東市，今日延後營業。
Global Mall新左營車站，7月28日營業時間為12:00~22:00。
Global Mall屏東市，7月28日營業時間為14:00~22:00。
之後視風雨狀況，若有調整再行於粉絲團公告。Global Mall表示今日工作皆以同仁出勤安全為優先考量。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。