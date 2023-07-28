新竹1名男子欠稅高達5千多萬元不繳，日前遭管收處分。（法務部行政執行署新竹分署提供／王惠慧新竹傳真）

新竹1名男子2014年起從事線上遊戲分數買賣，3年銷售額高達2億元，國稅局要求補稅5千多萬元，但男子不但不理會，甚至還惡意脫產，戶頭僅剩2千餘元，行政執行署26日向新竹地方法院聲請管收獲准，將男子解送至管收所。

該男從2014年8月起至2017年9月間，靠著轉賣線上遊戲的分數，銷售額高達2億元，一度因交易過於頻繁且總計金額龐大，遭調查局認為有洗錢嫌疑，並將案件移送國稅局調查是否應補課稅捐；國稅局調查後認定該名男子這段期間銷售金額總計高達2億餘元，補課各該年度營業稅、營利事業所得稅、個人綜合所得稅並裁罰共5千多萬元。

但案件移送強制執行後，新竹分署人員卻發現，男子名下幾乎沒有財產，遭到扣押帳戶也僅剩2000多元，追查後發現，男子在2017年8月接到國稅局補稅通知後，就開始惡意脫產，火速在2個月間移轉名下房地產，並在2周內將移轉房地產所得價金連同帳戶內原有存款提領現金一空，提領的總金額累計高達2000多萬元。

男子一再強調錢都拿去還債，但無法提出證明，也不透露還款給誰，承辦行政執行官認定該男子已構成「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，今年6月間限期該男子於7月26日到場履行義務或提供相當擔保，但男子到場仍拒絕繳納。

行政執行官依行政執行法第17條規定，暫留置男子，並向新竹地方法院聲請管收獲准，立刻將該男子解送管收所。新竹分署呼籲，滯納的稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，若企圖以處分資產或資金方式規避執行，將祭出拘提、管收及限制出境強制處分。