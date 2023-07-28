不趁交易大限前把大谷翔平送走，換回擁有無限未來的潛力股，讓許多人批評天使的決定，理由是球隊很可能會在球季結束後白白失去大谷，而根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）表示，大谷翔平仍有可能和天使重新續約，「他喜歡待在那裡，且過得非常舒服。」

海曼寫道：「有些人覺得天使留住大谷的機會不到5%，但莫雷諾（Arte Moreno）可能比其他球隊更有動力，且過往他有成功簽下球星的歷史，如卓奧特（Mike Trout）、普侯斯（Albert Pujols）和安森尼阮棟（Anthony Rendon）。道奇、巨人、教士和水手可能是大谷翔平的潛在下家，但也不能因此忽略天使。」

當年大谷翔平表態旅美，天使擊敗眾多強敵成功網羅，便幫助他逐漸成長茁壯。海曼認為無論是球隊環境以及契合度，天使都處在領跑位置，也是球隊留下大谷的重要關鍵，若天使願意端出媲美自由市場上的最高報價，大谷翔平可能會優先考慮自己最熟悉的球隊，但隱憂是天使能否在今年終結季後賽荒。

確定繼續留在天使打拚，大谷翔平28日於雙重賽首戰登板先發，他用111球投完9局，飆出8次三振、投3保送，只被打出1支安打，寫下大聯盟生涯首次的完投完封勝，更是在第2戰敲出單場雙響炮，成為史上首位上演完投，還在雙重賽另一場比賽中打出雙響砲的球員。