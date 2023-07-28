華碩進行組織調整，今再被員工投訴媒體，大陸蘇州PC部門員工，不分國籍全被砍光，對此，華碩回應，所有調整皆為計畫中的一環，已在6月14日聲明及15日線上記者會完整說明。

華碩早在6月中就傳出組織整併消息，當時共同執行長許先越、胡書賓親上火線回應，胡書賓強調，華碩絕對不是為裁員而做組織調整，是為了因應大環境，把組織變得更敏捷、更快速、更靈活，能回應市場需求，相關調整於7月1日生效。

沒想到今（28日）再有員工向媒體爆料，華碩PC業務台灣及蘇州部門是影響最大的團隊，其中蘇州華碩不分台灣籍或外國籍超過百名員工被砍，台灣PC部門僅留下三分之一人力併入新組織。

對此，華碩回應，組織調整計畫已於7月1日生效，依此擬定新的營運策略及組織架構，衷心感謝員工的貢獻，並希望確保員工權益得到妥善考量及法規遵循，並承諾將遵循所有當地法規，並提供優於法規要求的協助，維護員工福祉。