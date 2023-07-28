印度外交部長蘇杰生昨天與來訪的日本外務大臣林芳正舉行第15屆印日外長戰略對話，同意在「特別戰略暨全球夥伴關係」的基礎上，強化國防及關鍵科技合作。

林芳正昨天下午抵達新德里，當天傍晚與蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。

蘇杰生昨晚透過推特表示，他與林芳正就政治、國防與安全、經濟與商業、印日連結、關鍵科技，以及人與人交流等議題，做了「溫馨與廣泛」的討論。

他補充，兩人也就反恐、反核擴散、印度太平洋及20國集團（G20）等議題交換意見，並稱印日兩國從東亞、東南亞國家協會（ASEAN）一直到南非與東非等諸多領的活動域都有可見的交集。

另一方面，印度外交部表示，蘇杰生與林芳正討論2022年至2027年期間對印度投資5兆日圓（約新台幣1兆1000億元）的目標，以及兩國在半導體、供應鏈、數字化基礎設施建設等諸多領域合作事宜。

此外，兩人對於印日國防與安全合作情況感到滿意，包括例行軍事演習及幕僚對話在內，並在此背景之下討論如何進一步深化國防設備與科技合作關係。

蘇杰生與林芳正重申印日夥伴關係對於確保印太區域自由、開放、繁榮的重要性，強調印太區域應是一個有法治且具包容性的地方。

這場會議觸及其他議題包括四方安全對話（Quad）等多邊框架合作、及早改革聯合國安全理事會（UNSC）、在「連結喜馬拉雅山與富士山」主題下的觀光推廣，以及技術人才流動等。

印度外交部說，印日外長戰略對話再確認兩國對於強化「特別戰略暨全球夥伴關係」的承諾。

印度與日本關係長期友好且密切，兩國2006年締結「全球暨戰略夥伴關係」，2014年升級為「特別戰略暨全球夥伴關係」。

林芳正今天上午將出席印度日本論壇，預計傍晚離境，繼續他的南方世界（Global South）國家訪問行程。