何全德今天接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時表示，因應個資外洩事件上，可以分成事前、事中、事後3大階段的防護機制。

事前部分，何全德表示，資安院有資安服務團，每年選定數個保有大量個資的政府單位，每次花費前後共3個多月幫單位從頭到尾做檢查，「就像人體健康檢查一樣」，從軟體、硬體方面協助政府單位的資安，並給予改善建議。

企業若發生個資外洩事件，則屬於事中階段，何全德表示，資安院有一組專家，會隨同各目的事業主管機關（例如：和泰車旗下共享汽機車服務iRent屬於交通部，綜合性電商蝦皮、誠品生活屬於數位部產業署），前往企業做行政調查，了解事件為何發生、如何改進等。

事後檢討部分，資安院除了當下提供建議、協助企業因應之外，也從國際引入許多資安的標準跟規範，讓企業可以依循，藉此打造更安全的環境。

何全德表示，提升全民資安意識非常重要，資通安全就像交通安全，廠商有責任製造安全的車輛與軟體服務，但開車的還是人。同樣地，在資安領域，民眾上網時要能判斷哪些是釣魚網站、哪些軟體不能下載，密碼也要做更好管理才行。

資安院未來的3任務，何全德表示，第一，培養各式各樣的資安人才，資安院成立後，已經把歐美的12項資安人才職能基準引進，後續會訂出課綱，進行人才培訓，資安院設計一套完整的能力驗測方式，通過後資安院將核發職能證書。

他進一步說明，資安院今年優先培養2類人才，包括資安長跟資安事件工程師。現在金管會要求符合條件的上市櫃公司設資安長，這1000多位資安長應該具備哪些知識、職能、如何跟董事會與業務單位溝通等。資安院優先培養資安長，預計設置兩班，分別為「資安長班」與「資安長養成班」。

何全德觀察，發生資安事件後如何處理，是目前最重要的工作，因此規劃透過為期半年培訓，培育資安事件工程師。

第二，資安院會投入個資保護技術的研究；第三，資安情資蒐集。何全德解釋，資安就像打仗，必須先蒐集好情報，資訊完備後，才可以做更好的主動防禦，未來還有人工智慧的新技術，可以讓相關資訊更即時，也能提供民眾更好的資安防護。