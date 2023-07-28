台北市北中正、萬華立委參選人于美人日前邀民眾黨總統參選人柯文哲一起看《芭比》，卻被民眾發現柯文哲已同夫人陳佩琪去看電影，被問到是否要與柯交流心得，于美人28日表示，《芭比》在談解決關係問題時，不是用對立去否定對方而是同理，蠻失望看到現在的選舉方式仍很老套，盼對話、競爭的都該有更進步的思維。

于美人28日上午至東門市場掃街，對於柯已搶先去看電影，她表示，也不算晚了一步，不管今天他看電影是否因我的提議，至少他找了更適合跟他一起看的人共享這部電影，這就是很大的鼓勵，這部電影在全世界大賣，它講的精神是不管是仇男仇女都要放下對立，對我來說很有收穫，很高興柯去看。

被問到是否要與柯交流心得，于美人表示，她有寫下來，其實《芭比》這部電影，在談解決關係問題時，不是用對立去否定對方來增強自信，而是用同理來一起成長，在感情世界裡，一方打敗對方，都是雙方的失敗，就好像選舉，一向採用對立方式打趴對方。

于美人也說，《芭比》雖然退流行20多年，但這次在全世界大賣，帶來很多啟示，連《芭比》都證明給我們看，巨大改變可以來自小小共好的累積，所以人們已經在巨大的覺醒，蠻失望看到現在的選舉方式仍很老套，國家應與時俱進，在對話、競爭的方式都該有更進步的思維。