一名男網友分享，他和女友準備明年結婚，為了以最完美的體態穿婚紗，女友向他請款6萬，說是要去報名健身課程，而女友也很認真，短短2個月身材就變得很好看，後來女友再跟他要4萬買健身器材，他雖然覺得有點怪，但也沒多想就給了，沒想到後來看到女友和健身教練的對話，才驚覺頭頂發綠，引起網友討論。

一名男網友日前在Dcard上發文分享，他和女友準備明年結婚，女友為了拍婚紗好看，跟他要了6萬元說要請健身教練，起初聽到他覺得有點太貴，但耐不住女友的請求，且為了有個美好的婚禮，他就大方地付了，而女友也很認真，每周都認真去健身，飲食方面也很節制，短短2個月就有成效，身材也變得很好看。

男網友表示，沒過多久，女友又向他要了4萬，說想添購健身用品，他覺得怪，但想著女友最近健身有成，基於信任他還是轉帳了，結果某天他因為身體不舒服提早下班，意外看到女友和健身教練的訊息，讓他當場臉綠。

從對話截圖可見，健身教練傳訊息說「妳胸罩好大件喔！不捨得妳這麼快就要嫁人，男友性能力好嗎？」而女友也曖昧回說「還給我啦！」然後還忍不住向對方抱怨原PO的性能力，讓原PO看了很心寒，當場和女友攤牌「我這麼愛你信任你，你卻跟健身教練亂搞，還拿我的錢給他衝業績？是把我當智障嗎？」

男網友說，他氣到搬回老家住，女友傳訊息澄清，堅稱沒有跟健身教練亂搞；而胸罩則是運動完換衣服掉在更衣室才被檢到，還說健身教練只是愛開玩笑，沒有別的意思，接著又強調說，那筆健身器材的費用只是單純先買課，之後會退回來，不算亂花錢，還反過來責怪原PO為什麼偷看她手機。

男網友崩潰直呼，他真的沒辦法說服自己，女友和健身教練沒發生關係，不然為什麼要刪掉之前的對話紀錄，「難道是健身教練就可以這樣開玩笑嗎？為什麼騙他的錢去給人家做業績？」後來女友找閨蜜來他家來當說客，說那個健身教練她們也認識，對方是Gay很愛開玩笑，讓他聽了很無言，送走兩人以後，立刻把她們封鎖。

貼文引起網友討論，「這健身教練根本垃圾，明知道人家有婚約還這樣做，再幽默也不能拿人家私生活的事開玩笑，沒職業道德」、「讓我當個柯南，運動完要梳洗也是在女更衣室，就算洗完女友忘了帶走內衣，也應該是女清潔人員進去拿到櫃台，男教練怎麼會知道奶罩是你女友的？所以……真相只有一個！」