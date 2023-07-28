《神人之家》監製陳璽文擔任「台北勞動影像嘉年華」代言人為活動宣傳。（電影戲劇業職業工會提供）

2023台北勞動影像嘉年華活動海報。（電影戲劇業職業工會提供）

「2023台北勞動影像嘉年華」由台北市政府勞動局主辦、電影戲劇業職業工會承辦。在後疫情時代，各行各業全面復甦中，勞工在職場必須上緊發條，身心狀態也要跟上節奏，方能在勞動與休息之間找到平衡，勞動局希望透過影展的作品呈現工作與生活密不可分的關係，傳遞今年「樂活勞動、認真生活」的主題。另外，「2023勞動金像獎影片徵選競賽」同時開跑，今年還特別舉辦勞動金像獎回顧展，集結歷年來精彩作品讓觀眾一次滿足。今年代言人由去年的策展顧問陳璽文接下，今（28日）曝光代言廣告，出生自義大利的他，觀察近年台灣勞動環境，給予台灣相當高的評價：「假如以前歐洲是台灣的模範 現在感覺台灣也可以成為亞洲的模範。」

勞動局長高寶華表示，勞動金像獎影片徵選競賽自2007年辦理至今，表揚的優質勞動影片達212部，此次以「樂活勞動、認真生活」為主題，邀大眾以影像記錄勞動者為家庭打拚、為未來築夢、為理想努力拍出動人的故事。活動特別邀請在影視產業深耕多年，以《神人之家》榮獲台北電影獎百萬首獎等三大獎，編導及監製作品涵蓋紀錄片、劇情片、戲劇及廣告的陳璽文為代言人，希望能透過其影響力，吸引更多優秀的勞動影像作品參賽，歡迎社會大眾及專業影像工作者踴躍投件。

陳璽文曾在義大利擔任過國際頻道導演，並進入聯合國教科文組織服務，來台投入影視工作10多年，現在已經拿到台灣身分證，他監製的《神人之家》曾在台北電影獎獲得百萬首獎等三大獎。談起家鄉和現居地的勞動環境差異，他表示，過往歐洲的勞動環境較佳，但這幾年歐洲的勞動情況越變越複雜，他認為現在台灣的勞動環境可以成為亞洲的前段班，「這樣的變化讓我很開心，但歐洲的發展同時提醒我們，我們不能以為現況是理所當然，會一直都有，而是要每天繼續努力往更好的方向走！」

陳璽文更因此強調「台北勞動影像嘉年華」的重要性：「台灣勞動環境跟權益這幾年有非常大的進步，也是因為透過電影，影像工作者讓觀眾及官方單位了解勞動的重要性。」他去年以策展人身份參與影展後有深刻體會，「台灣觀眾其實很重視勞動議題以及勞動權益為主題的影片。」最令他感動的是，「紀錄片和劇情片都一樣收到觀眾的重視！」他也期許今年的觀眾越來越多。從策展人變成代言人，他心存感激的說：「全世界很少有這種主題的影展，可以更理解勞工影展的重要性，能為台灣電影人代言這麼有代表性的影展是我的榮幸。」

勞動局表示，「2023台北勞動影像嘉年華」今年將一口氣舉行「雙展」，並繼續維持「雙線」放映模式，首先是「勞動金像獎回顧展」將於10／25－11／5舉行；「勞工影展」則於11／1－11／14在線上平台播放，線下實體影展於11／3－11／5於誠品電影院放映，片單將於10月下旬公布。關注勞動議題和勞工權益的影迷千萬不可錯過這次觀影的機會！

2023勞動金像獎影片徵選競賽徵件期限至8月31日止，徵求30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，總獎金高達75萬元，只要是2020年以後拍攝完成、以勞動為核心的影片，均可角逐不分類首獎35萬元，歡迎與勞動權益、爭取勞動條件及促進勞動尊嚴相關之作品踴躍參賽。