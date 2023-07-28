新北市議員林金結投入2024立委選舉，昨早他與鴻海集團創辦人郭台銘一同前往土城順聖宮參香，現場還發送扇子註明表態，遭疑倒戈，新北市黨部考紀會今開會審議。林金結會後受訪時避談與侯辦溝通問題，他表示，將等待考紀會的裁決。

林金結說，他有向考紀會說明，他深受黨的栽培跟提名，他唯一全力支持國民黨提名的總統候（參）選人侯友宜，這是無庸置疑的，他一定全力支持，他從新北市議會、8年議員任內，不論是朱立倫或侯友宜的政策都全力支持，黨中央政策也是一樣，他身為中常委也都是捍衛國民黨的政策，所以5月17日提名侯後，當然盡全力支持。

至於本次黨部是否祭出黨紀處分，林金結表示，他有提到昨天狀況，向所有考紀委員說明，聽完他的說明後，黨部繼續開會，他已經一五一十的說明跟報告，所以先行離開。

對於與郭同框的扇子，林金結強調，「怎麼拿出來的我也不清楚，我真的不清楚」。由於林昨日活動前有向侯辦副執行長謝政達、議長蔣根煌等人報備，媒體追問其是否有跟侯辦聯絡，是否覺得委屈，整個報備過程是如何？林僅回應，「謝謝，報告說明後，等待考紀會的裁決」。

對於祭出黨紀，是否是侯辦執行長金溥聰的意思？林金結則未多回應，快步離去。

國民黨新北黨部副主委劉光裕說，今下午將透過新聞稿，公布考紀會議審議結果。