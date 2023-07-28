合體大師兄林智勝，賴清德自曝當年放棄棒球的原因。（曾薏蘋截圖）

民進黨總統候選人暨副總統賴清德先前所推出的「我們，棒球人」系列影片，今中午播出第二集《如果我們不是天選之人》，與台灣知名棒球好手「大師兄」林智勝合體，熱愛棒球的賴清德透露當年放棄棒球的原因是，小時候棒球打不好，首場比賽就慘敗，還被老師點名「賴清德！好好去唸書」。

賴清德首集與台灣棒球主審劉柏君合體大受好評，今第二集邀請到「大師兄」林智勝擔任教練，親自指導賴清德投打。

賴清德一暖完身就幹勁十足，自信喊話「要準備打全壘打了！」林智勝竟也笑稱，「第302支的生涯紀錄就交給你來打！」

經過一番練習，林智勝對賴清德的表現讚譽有加，林認為，賴清德球點打得很好，稍微跑掉也能迅速自我修正。

賴清德則害羞自曝，小時候棒球打不好，首場比賽就慘敗，還被老師點名「好好去唸書」。如今被全壘打王稱讚，賴清德藏不住笑容地說「尾椎會翹起來（台語，意指驕傲）」。

賴清德接著說，林智勝作為台灣原住民族棒球運動發展協會理事長，長期投入心血在花東地區經營球隊、舉辦關懷盃棒球賽，感到十分欽佩。而賴清德也數度親自到場表達支持，協助偏鄉球隊，他也感性表示，自己雖然沒有下場打球，但是沒有放棄對棒球的熱愛，作為忠實球迷，能為下一代的棒球環境付出很光榮。

林智勝隨後則向賴清德發起了「快問快答」挑戰，無論是本週即將登場的中職明星賽，或是 11 月原棒協主辦的「關懷盃」棒球賽，賴清德都能輕鬆秒答，讓林智勝相當驚喜。

接著兩人話鋒一轉，談到台灣職棒選手猶如「天選之人」，林智勝指出，每年有 7、8 千人投入職棒，以今年選秀來說，卻只有 43 人能入選。因此他一直努力協助棒球人才培養多元技能，例如運動防護、運動傳播，讓大家以不同方式持續投入熱愛的棒球。

賴清德則回憶，自己台南市長任內也成立市棒隊，積極輔導退役球員工作，同步投入資源打造亞太國際棒球訓練中心，盼穩定棒球人才的職涯發展，提升台灣棒球環境。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，作為資深棒球迷，賴清德一直都關注著棒球產業的發展，在推出第一集的「我們，棒球人」後，也收到許多網友的關心與認同，更有網友熱情表示，「當了21年棒球迷，身為喜歡棒球的人，一定支持也喜歡棒球的賴清德總統。」