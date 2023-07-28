國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜日前在全代會上演大和解，近日更傳出要將韓列為國民黨不分區立委第一的聲音。對此，臺北農產運銷公司董事長楊鎮浯也支持，並認為國民黨「不能又要韓的影響力，又要韓默默付出」，應讓韓在適當位置發揮影響力。

楊鎮浯今（28）日接受廣播節目《POP大國民》訪問，針對韓國瑜日前決定出席全代會一事，楊鎮浯認為，他所認識的韓國瑜格局沒有這麼小，但在過程中必須讓支持者宣洩情緒，且若不讓支持者宣洩，即便韓支持侯友宜，支持者也不見得會轉向。

楊鎮浯認為，無論侯、韓兩人之前是否有疙瘩，但對於韓國瑜而言，不會因為一點小事影響對大局的期待。楊鎮浯進一步解釋，韓國瑜比任何人都還想下架民進黨，不會因為一些眉角棄掉理念。

針對國民黨中評會上提議將韓國瑜列入「不分區立委第一名」，楊鎮浯也表示支持。楊鎮浯強調，韓國瑜是國民黨的資產，且以現階段來說，韓國瑜的政治魅力、影響力以及號召力強，國民黨要善用。楊鎮浯重申，不能又要韓的影響力，又要韓默默付出，若想讓支持者、選戰有動能，必須讓韓國瑜在適當位置發揮影響力。