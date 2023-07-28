南山人壽深耕台灣一甲子，全新企業識別系統今正式啟用，全新改裝台北客服中心也正式對外亮相，展現煥然一新的企業新氣象；南山人壽董事長尹崇堯表示，今年適逢南山人壽成立60年，總結過去的服務，把溫暖、活力的特性，重新注入並彰顯在企業識別中，選擇黃、綠、藍、白等顏色，把位於民權東路的起家厝翻修改裝，明亮、友善的空間，讓服務櫃台變得更有包容性，對台灣未來走向超高齡社會，也能提供更寬廣服務。

延伸全新企業識別系統溫暖、活力的概念，新開幕的南山人壽台北客服中心，從空間設計、動線規劃、到無形的服務流程與客戶體驗均採取包容性設計理念，保戶及社會大眾更加溫暖親切、開創活力的感受；南山人壽總經理范文偉觀察，疫後到服務櫃台申請理賠人數變多，為服務東南亞新住民，未來客服中心會增加2、3位會印尼、泰文、馬來西亞等，擁有專業、服務熱忱的僑外生，成為南山人壽的生力軍。

南山人壽新企業識別系統，保有山形圖案，象徵「誠信第一 服務至上」的核心價值；在色彩使用上，在原本的藍色主色調上，添加黃色、綠色的輔助色系，傳遞承襲既有專業沈穩的厚實基礎，新增「溫暖」和「活力」的意涵，象徵旭日東昇的那一刻，金黃色的陽光沾上萬物，這是一天之中最具溫暖活力的一刻，綠色大地一片欣欣向榮、生機盎然，代表的是一個新氣象的開始，南山人壽也將以嶄新的企業氣象迎向下一個60年。