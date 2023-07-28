美國福特汽車（Ford）今天上調全年獲利預期，原因為傳統型汽車價格勁揚，彌補電動汽車的虧損，也讓福特今年第2季獲利為去年同期的3倍。

法新社報導，福特股價今天一開始因傳統內燃機（ICE）引擎汽車銷量大增而應聲上漲，但隨後公司表示電動汽車近期虧損會比先前所想更大，股價隨即回落。

福特第2季獲利19億美元，幾乎是去年同期6.67億美元獲利的3倍；第2季營收450億美元，較去年同期成長12%。

福特如今預測2023年的息稅前利潤為110億至120億美元，從原先預期的90億至110億美元上調。

福特財務長羅禮祥（John Lawler）描述這是「一個表現非常強勁的季度」，並表示上調全年獲利預測反映2023年上半年的車價比預期來得強勁。

但福特如今預測今年的電動汽車息稅前利潤恐虧損達45億美元，高於先前所預測的30億美元。

福特表示要放慢電動汽車增產時間表，達標年產60萬輛由今年改為明年。