生技股育世博-KY8/8登錄興櫃交易 13:032023/07/28 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心公告，生技醫療業股育世博-KY（6976）將在112年8月8日在興櫃一般板股票登錄交易，發行普通股566,032,580股，每股面額新臺幣10元，該公司註冊地為英屬開曼群島。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 邦睿生技7/25興櫃一般板交易 旅天下7/31登錄興櫃一般板交易 世德二 7/31發行 #育世博 #生技股 #登錄興櫃 #櫃買中心公告 #生技 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》宇瞻智動化設備方案 助力生技智慧轉型 11:182023/07/25 財經 美喆二KY 7／26發行 20:032023/07/25 財經 萬里遊7/25登錄創櫃板 14:472023/07/23 財經 群益辭任望隼推薦券商 14:472023/07/23 財經 《櫃買市場》邦睿生技申請登錄興櫃一般板 17:392023/07/13 財經 《櫃買市場》邦睿生技、惠民實業-新本周登錄興櫃及戰略新板 15:282023/07/24 財經 《櫃買市場》台鎔科技申請登錄興櫃一般板 07:472023/07/12 財經 亞通三7/25掛牌 15:102023/07/23 財經 文藝復興名畫光影 照亮佐登妮絲城堡 18:042023/07/14 生活 《櫃買市場》旅天下申請登錄興櫃一般板 07:472023/07/20 財經 《興櫃股》邦睿生技登興櫃 買盤不給力 10:282023/07/25 財經 生技公司老闆斜槓製毒 入監爆紅黑道「寄菜」盼合作 07:182023/07/15 社會 生技展登場 資誠：全球生技製藥市場2027年將成長至1.56兆美元 18:442023/07/26 財經 《櫃買市場》鐳洋申請登錄興櫃戰略新板 08:282023/07/18 財經 《櫃買市場》櫃買中心領軍創櫃公司參加「2023亞洲生技大展」 10:182023/07/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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