電影《渴水》為日本金獎導演白石和彌首次擔任企劃監製的作品，改編自作家河林滿芥川賞入圍同名作品，由曾擔任相米慎二、市川準、森田芳光、宮藤官九郎等人副導的高橋正彌執導演筒，除了找來演技與人氣兼具的男星生田斗真、實力派女星門脇麥、近期作品不斷的新生代男星磯村勇斗共同演出，好搭檔宮藤官九郎也特地加入客串演出。

本片於今年台北電影節首次在台灣放映，獲得台灣觀眾高度好評。全片以16釐米膠捲進行拍攝，對於這項選擇，導演高橋正彌表示，一開始也曾想過用數位拍攝，但企劃監製白石和彌建議這個故事用膠捲拍更合適，「我們也曾討論過以數位拍攝，後期再做處理讓它看起來像膠捲，但我們後來仍一致認為這樣不如一開始就用膠捲拍攝！」在拍攝現場演員們也對膠捲攝影機感到好奇，特別是男主角生田斗真，一有空檔便會像個好奇寶寶般跑到攝影師身旁觀摩，並且積極和工作人員們交流。

生田斗真此次在片中飾演一位熱情早已被生活消磨殆盡的公務員，總是不苟言笑地執行著公務，就算被民眾痛斥，仍面無表情地強制將未繳交水費的人家停水，直到遇到一對父母不知去向，只能相依為命的小姊妹，乾涸的內心才重新有了點滋潤。對於生田斗真的演出，高橋導演表示自己非常信任生田斗真的才華，因此在表演上幾乎沒有給他任何要求，讓他自行發揮，「生田先生很完美地詮釋了這個角色，完整地將我心目中的岩切呈現了出來。」然而，高橋導演也坦言，拍攝期間最困難的部分莫過於天氣，他和白石和彌都忍不住自嘲自己是雨男二人組，「故事發生在一個炎熱缺水的地方，但是我們拍攝的那段時間每天降雨機率都高達80％，因此必須抓緊雨停的空檔拍攝！」