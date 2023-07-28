北市警內湖分局為推動識詐、防詐宣導工作，特別與幸福廣播電台、風城廣播電台合作，在空中與廣大聽友、民眾分享近期高發詐騙手法與防制之道，內容深入淺出，獲得不錯的效果。
內湖分局表示，去年詐欺案類發生件數前4名，以假網拍購物6787件最多，占22.85％；投資詐欺6600件居次，占22.22％；解除分期付款4827件，占16.25％；假愛情交友1425件，占4.80％。以上四大類，就占全般詐欺案件66.12％。
隨著暑假到來，內湖分局發現詐騙被害人年齡層有逐漸下降趨勢，高達44.7％的詐欺被害人未滿30歲。分析年輕族群易遭詐原因，多與利用網路購物落入「解除分期付款」、「一頁式購物網站」詐騙圈套；而透過手機交友軟體，依對方指示支付保證金、購買遊戲點數遭詐也不在少數；另暑期打工求職，年輕族群務必慎防金融帳戶、金融卡受詐騙集團利用，成為人頭幫助犯。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。