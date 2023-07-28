內湖分局副分局長呂政國致贈感謝狀予幸福廣播電台及風城廣播電台。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警內湖分局為推動識詐、防詐宣導工作，特別與幸福廣播電台、風城廣播電台合作，在空中與廣大聽友、民眾分享近期高發詐騙手法與防制之道，內容深入淺出，獲得不錯的效果。

內湖分局表示，去年詐欺案類發生件數前4名，以假網拍購物6787件最多，占22.85％；投資詐欺6600件居次，占22.22％；解除分期付款4827件，占16.25％；假愛情交友1425件，占4.80％。以上四大類，就占全般詐欺案件66.12％。

隨著暑假到來，內湖分局發現詐騙被害人年齡層有逐漸下降趨勢，高達44.7％的詐欺被害人未滿30歲。分析年輕族群易遭詐原因，多與利用網路購物落入「解除分期付款」、「一頁式購物網站」詐騙圈套；而透過手機交友軟體，依對方指示支付保證金、購買遊戲點數遭詐也不在少數；另暑期打工求職，年輕族群務必慎防金融帳戶、金融卡受詐騙集團利用，成為人頭幫助犯。