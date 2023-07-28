U12世界少棒賽開幕典禮取消 下午比賽照常舉行 13:332023/07/28 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 U12世界盃少棒賽28日開幕典禮取消，但下午中華隊澳洲的開幕戰仍照常舉行。（擷自U12世界盃少棒賽臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市舉辦U12世界少棒賽開幕日就遇上颱風，主辦單位決定上午比賽延期，下午比賽照常進行，開幕戰中華對澳洲預定6時30分登場，取消開幕典禮。台南市28日風雨交加，亞太棒球村球場中午下起大雨，網友留言擔心下午比賽太勉強，提醒小選手注意安全。 成都世大運開幕式今晚登場 總導演陳維亞亮點「劇透」 台南市入夜頻傳災情 遠洋漁船纜繩斷裂撞2艘豪華遊艇 成都世大運》中華女籃力挫捷克開胡 晉級8強希望濃厚 #世界盃 #少棒賽 #開幕 #中華 #澳洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南清晨急發布28日停止上班上課 傳出零星災情 06:592023/07/28 生活 高雄三民區大順路路樹遭颱風狂吹倒塌 險波及輕軌工程 02:572023/07/28 社會 杜蘇芮襲金門上半場結束 近8千戶停電共計63件慘重災情 11:532023/07/28 生活 搶修中橫關原至太魯閣段邊坡坍方 預定上午11時解除封路管制 09:592023/07/28 生活 南部昨颱風假沒風雨！今5縣市緊急停班課 氣象專家曝原因 07:372023/07/28 生活 福建史上第二強 「杜蘇芮」登晉江沿海！將掀強風豪雨 11:512023/07/28 兩岸 掃到颱風尾！對流爆發超旺盛 5縣市恐狂炸大雨 12:502023/07/28 生活 杜蘇芮肆虐金門災情不斷 陳玉珍奔走聯繫全力助復原 12:202023/07/28 生活 台灣本島陸警解除！杜蘇芮登陸福建 澎湖金門仍警戒 10:012023/07/28 生活 杜蘇芮眼牆輾過金門澎湖！風場超大「北部風也不小」 09:042023/07/28 生活 杜蘇芮颱風侵襲高雄 累計4萬餘戶停電集中這些地區 10:402023/07/28 生活 杜蘇芮外圍環流釀風雨 檜谷莊主喊話：慢3天再上北大武山 09:452023/07/28 生活 「卡努」颱風今凌晨生成 吳德榮：路徑觸及台灣北部 06:312023/07/28 生活 德製戰鬥車吃癟！亞洲這國軍工業大爆單 澳洲也下訂了 05:002023/07/28 財經 狂風暴雨襲金門 多處樹倒 逾7000戶停電 08:552023/07/28 生活 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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