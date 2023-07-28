台南市舉辦U12世界少棒賽開幕日就遇上颱風，主辦單位決定上午比賽延期，下午比賽照常進行，開幕戰中華對澳洲預定6時30分登場，取消開幕典禮。台南市28日風雨交加，亞太棒球村球場中午下起大雨，網友留言擔心下午比賽太勉強，提醒小選手注意安全。

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