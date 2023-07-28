路透社報導，瑞士瓦萊邦（Valais）警方今天表示，多名登山客今年7月12日在策馬特（Zermatt）西奧杜爾冰川（Theodul Glacier）健行時發現這起事件。

警方在聲明中指出：「經DNA分析，確認這是一名1986年失蹤至今的登山者…1986年9月，一名當時38歲的德國籍登山客因健行未歸被通報失蹤。」

警方並未透露更多與這名登山客身分或死亡情形有關的資訊，但公布了一張照片，照片中露出雪面、綁著紅色鞋帶的單隻登山靴，正是這名失蹤登山客當時所穿的鞋。

警方表示，這名登山客的遺骸在瓦萊邦醫院（Valais Hospital）經法醫屍檢後，專家們才得以將這些遺骸與1986年的失蹤案連結。

氣候變遷導致的冰川消融，令外界在過去數十年間當中，一再尋獲失蹤登山客的遺體。

1970年在義大利馬特洪山（Matterhorn）暴風雪中失蹤的2名日本年輕登山客遺體於2015年被尋獲，並透過親屬DNA鑑定確認身分。

去年瑞士冰川消融速度創下逾百年來新高，融掉冰川剩餘體積的6%，融化速度幾乎是2003年紀錄的2倍。