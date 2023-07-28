疫情解封，又逢暑假到來，新北商圈搶攻觀光商機，推出一系列活動。金山商圈29日以多元文化市集及特色服飾體驗活動，打造「原鄉文化電影節」；新莊副都心商圈8月5日起推出「味覺之旅」，只要到特約店家消費滿200元即可抽任天堂遊戲機等好禮；三峽三角湧商圈將於8月下旬推出「2023 來趣三角湧歡樂購物節」，結合商家推出一連串優惠。

經發局長何怡明表示，新北市府每年推出「活絡新北市商圈振興補助計畫」，協助各商圈發展在地特色，自主辦理多元主題活動，7月下旬至8月適逢暑期旺季，金山、新莊、三峽等商圈結合當地特色文化、美食等，推出優惠和促銷活動，吸引更多遊客來訪。

經發局指出，金山商圈為推廣新住民原鄉文化，本次活動將在金山中山溫泉公園播放越南電影，同時推出越南、柬埔寨及印尼等多國文化市集，民眾不僅可體驗越南及印尼特色服飾，前往特約店家消費可享有滿千送百優惠，消費滿3000元，再贈送限量版商圈特色悠遊卡。

新莊副都心商圈8月5日至9月5日則以味覺之旅為主題，民眾到合作店家消費滿200元即可參加抽獎，獎品有任天堂遊戲機、宏匯廣場禮券、店家餐點或折價券等，8月12日至13日還推出「新莊廟街神打卡美食嘉年華活動」，民眾跟商圈景點合照，並標記新莊廟街，公開分享貼文，即可至武聖廟的活動服務台兌換限量好禮。

菁桐商圈8月推出「遊遊樂」活動，每周五、六由在地人導覽走訪礦坑遺跡，活動採現場報名；三峽三角湧商圈將於8月下旬推出「2023 來趣三角湧歡樂購物節」，詳細活動資訊詳洽經發局官網（網址：https://www.economic.ntpc.gov.tw/）或「來趣新北金發局」臉書查詢。