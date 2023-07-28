南橫公路落石坍方恐怖畫面曝，杜蘇芮猛攻台東挾帶驚人雨勢。

杜蘇芮颱風影響，為台東山區帶來驚人雨勢，台東縣海端鄉台20線利稻至霧鹿路段仍有多處坍方，民眾拍下驚人落石畫面，第三區養護工程處表示，已經接獲通報，將派出機具持續進行清理作業。

第三區養護工程處說明，最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）查詢即時路況。