「野獸派男神」玉澤演將首度單人來台辦見面會。（寬宏藝術提供）

野獸派男神玉澤演繼今年三月來台出席時尚活動後，日前再拋驚喜，宣布舉辦出道以來首個亞洲巡迴見面會，而首站「2023 OK TAECYEON in TAIPEI ： SpecialTY」將在9月16日於台北國際會議中心（TICC）登場，消息一出，令粉絲興奮不已，期待能面對面見偶像，玉澤演也表示，這是他第一次一個人單獨舉行見面會，雖然十分的緊張，但同時也十分的激動，希望能和粉絲們一起度過愉快的時光！

玉澤演以男團2PM出道，狂野帥氣的形象深植人心，近年來以多部電視劇作品「打架吧！鬼神」、「救救我」、「文森佐」在演技上交出漂亮的成績單，備受矚目，最近的新作品「為你心動」也正在熱播，話題不斷。出道15年，玉澤演首次舉辦個人見面會，他親力親為，不只「Special TY」的名稱是他親取外，從企劃便開始參與，提出許多的構想與新鮮的節目內容，同時也希望能跟粉絲有近距離的接觸，祭出許多福利寵粉，希望讓大家留下難忘且美好的回憶。

今年三月玉澤演來台出席時尚活動，趁著空檔不忘在信義區慢跑，吃遍台北小吃，還剪了一支Vlog上架，親切的形象在媒體粉絲心中大加分，近年來已被認定是新一代的實力派演員的他，受到許多觀眾的支持，他也沒有忘了要找機會回饋粉絲，除了大家引頸期盼的2PM的合體演唱會之外，這一次的見面會，他也率先透露：「我有為台北場準備了特別舞台，還請各位多多期待！」此次不只有精彩可期的舞台，粉絲福利也誠意滿分，希望大家都能感受到玉澤演對台北見面會的用心和重視！

玉澤演出道多年，擁有偶像男團、演員、主持及模特等多重身份，粉絲也一路陪伴左右，成為他向前邁進的動力，此次見面會是他今年二度訪台，他開心說：「非常感謝各位在我每次去台北的時候，都給予我許多的正能量，也很謝謝各位給予我許多的喜愛和支持，希望這次可以通過見面會，換我送給各位幸福的時光，我們9月16日台北見喔！」「2023 OK TAECYEON in TAIPEI ： SpecialTY」門票將在8月3日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）及萊爾富OK便利超商！