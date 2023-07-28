杜蘇芮颱風狂轟南台灣，遠東SOGO 百貨表示，今天高雄地區風雨比昨天更大，高雄市政府於今晨宣布停班停課，為確保顧客、專櫃及員工安全，遠東SOGO高雄店今（28日）全天暫停營業。

不過，風雨逐漸遠離，南部部分百貨公司則宣布，今午後陸續開店營業；遠百表示，嘉義店中午12點開始營業、台南大遠百、高雄大遠百則分別於中午12點、下午兩點開始營業，造成消費者不便敬請原諒。

遠百全台其他店點正常營業，特別在停班停課的縣市，有用餐、採購需求，還是提供多元服務便利消費者。