6月時被求婚成功的宇珊，已連續2年擔任旅遊節目《高雄玩夯局》主持人，兩年外景經驗下來，宇珊大讚：「高雄美呆了，準新人來高雄準沒錯，超多地方適合拍婚紗。」不只自己愛高雄，上個月《高雄玩夯局》外景一結束，宇珊立馬幫爸媽訂了3天2夜高雄之旅，迫不及待把高雄私房景點分享家人。

《高雄玩夯局》邀來超強主持群，跟著張立東、陳玉婷腳步，出國竟然不用買機票!在高雄可以一站式體驗亞洲各國風情，無論是日本京都還是韓國甚至柬埔寨，熱門景點一次滿足。宇珊和舞陽，用五星級住宿、流體藝術、米其林美食三種不同方式，規畫療癒放鬆行程，帶觀眾走一趟忘憂輕旅行，高雄款的舒壓就是與眾不同。

陳大天和瑪麗，前進旗山、美濃，體驗一日蕉農，還要穿越時空，看看原為美濃菸葉輔導站，是如何活化重生，成為如今的文創基地「菸仕物所」。DJ圓圓和顏佑廷，帶觀眾看見高雄的體育經濟軟實力，場場爆滿的運動賽事，還有大小朋友都喜愛的運動主題公園，絕對都是最夯親子旅遊景點。

《高雄玩夯局Happy Together》 每周六上午11點30分，於高雄公用頻道CH3首播；三立都會台每周六下午 5 點30分首播，隔周六下午5點重播，也可在三立綜合台、三立國際台、Line TV、Vidol、三立新聞網等平台收看。