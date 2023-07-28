104獵才招聘事業群資深副總晉麗明表示，在南部經濟轉型升級下，南部的職缺數與需求人數逐年成長。近年南台灣產業面臨人才荒，業界人才爭奪戰甚至從高中就開打，企業如何妥善擬定招募與留用人才策略，是攸關組織成敗的重要關鍵。

日月光人資處副總李叔霞指出，南部產業求才若渴，緩解人才荒關鍵第一步是「打群架」，透過企業與全台各大專院校組成人才國家隊，一起合作以多元招募／培育人才方式整合彼此資源。企業內部整合也透過「以人為本」落實DEI（Diversity, Equity and Inclusion）策略，以確保留才及企業的長期成功。

北部一直是人才聚集地，近年南部相對低的花費及更好的生活條件，逐漸降低北漂工作的吸引力，南部成為吸引北漂人才回流的熱點。

大成長城企業ESG永續發展處協理劉博民表示，面對全台產業互搶才，如何「高薪聘用新人」及妥善擬定「接班人計劃」，是人才管理的重要任務。這幾年勞資關係逐漸改變，不管在法規、體制或文化面，企業更需謹慎面對內部公平、員工個體的差異化，滿足不同背景人才所期待的員工福利與未來發展，提升員工幸福感，方能贏得人才，永續經營。

國立中山大學校長鄭英耀表示，中山大學運用多年於南部深耕的經驗與資源，協助鏈結在地產業企業，協助學生與產業界對接，共同回應南台灣未來人才發展的競爭與挑戰。

「找不到人」是各產業苦惱的問題，而南台灣面臨「上班族北漂」、「招募作業困難」、「年輕人工作價值觀」、「世代溝通」等問題。104獵才顧問舉辦2023第二屆「大南方人才論壇」，在南部經濟轉型升級的趨勢下，瞄準企業關注的人才議題，期望透過產、官、學各界代表，分享觀察與建議，為產業人才發展注入新能量，以促進南台灣企業人力資源的正向循環。