陸股止跌反彈，28日半日收漲逾1％。上證指數半日最多跌15點，跌幅為0.49％，低見3,200點後有買盤承接，大盤止跌反彈，以接近半日高位收盤，收報3,261點，上漲44點，漲幅為1.38％，成交額為人民幣（下同）2,317.46億元。