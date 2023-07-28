香港信報報導，深證成指半日先跌後漲，最多跌46點，跌幅為0.42％，低見10,877點後止跌反彈，並以接近半日高位收盤，收報11,074點，上漲150點，漲幅為1.38％，成交額為2,885.92億元。

滬深300指數半日收報3,972點，上漲69點，漲幅為1.79％。創業板指數半日收報2,214點，上漲30點，漲幅為1.38％。

各類股普遍走俏，金融股漲逾4％。汽車製造、房地產、水泥、鋼鐵股漲逾1％。煤炭、生物製藥、基本金屬、化工、石油、電力股持穩。

恒生指數收跌63點 東方海外漲逾5％
《港股》政策利多加持 恆指飆漲逾3%
台積電漲4元、廣達勁揚4％ 台股漲逾130點 原因曝光
#半日 #收報 #漲幅 #漲逾 #止跌