香港信報報導，深證成指半日先跌後漲，最多跌46點，跌幅為0.42％，低見10,877點後止跌反彈，並以接近半日高位收盤，收報11,074點，上漲150點，漲幅為1.38％，成交額為2,885.92億元。
滬深300指數半日收報3,972點，上漲69點，漲幅為1.79％。創業板指數半日收報2,214點，上漲30點，漲幅為1.38％。
各類股普遍走俏，金融股漲逾4％。汽車製造、房地產、水泥、鋼鐵股漲逾1％。煤炭、生物製藥、基本金屬、化工、石油、電力股持穩。
陸股止跌反彈，28日半日收漲逾1％。上證指數半日最多跌15點，跌幅為0.49％，低見3,200點後有買盤承接，大盤止跌反彈，以接近半日高位收盤，收報3,261點，上漲44點，漲幅為1.38％，成交額為人民幣（下同）2,317.46億元。
香港信報報導，深證成指半日先跌後漲，最多跌46點，跌幅為0.42％，低見10,877點後止跌反彈，並以接近半日高位收盤，收報11,074點，上漲150點，漲幅為1.38％，成交額為2,885.92億元。
滬深300指數半日收報3,972點，上漲69點，漲幅為1.79％。創業板指數半日收報2,214點，上漲30點，漲幅為1.38％。
各類股普遍走俏，金融股漲逾4％。汽車製造、房地產、水泥、鋼鐵股漲逾1％。煤炭、生物製藥、基本金屬、化工、石油、電力股持穩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。