中央推動前瞻基礎建設計畫，2017年至2022年共編列三期特別預算，審計部報告指出，部分縣市向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理各項地方建設，因籌措鉅額配合款，加重財政負擔，增加整體財務風險，亟待妥為規畫財務調度，強化開源節流措施。被點名的縣市包括桃園市、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣等12縣市。

中央編具前瞻基礎建設計畫第1期（2017至2018年度）、第2期（2019至2020年度）及第3期（2021至2022年度）特別預算，建設項目包含軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，由中央負責各項計畫之研擬、預算編列及推動，地方政府則因應地方發展需求，爭取特別預算補助各項重要建設經費並負責執行，及依預算程序配合編列相關分擔款。

審計部表示，截至2022年底止，中央各主管機關核定計畫之總經費計9900億7152萬餘元，其中須由地方政府自籌經費計4542億2950萬餘元，約占45.88％。

根據審計部報告，各縣市政府配合第1期特別預算編列自籌經費計306億3677萬餘元，累計執行數273億1565萬餘元，執行率89.16％，已執行5年餘，仍有台南市等6個縣市自籌經費執行率未達80％。

報告提及，配合第2期特別預算編列自籌經費計547億2626萬餘元，累計執行數461億9273萬餘元，執行率84.41％，已執行3年餘，仍有台中市等14個縣市自籌經費執行率未達80％。

報告指出，配合第3期特別預算編列自籌經費計660億4978萬餘元，累計執行數429億9520萬餘元，執行率65.10％，計有台北市等19個縣市自籌經費執行率未達80％。

審計部表示，台南市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、金門縣等6個縣市各期執行率均未達80％，顯示部分縣市執行率長期偏低，相關計畫實際執行進度不如預期，若未能有效改善，易衍生相關計畫進度持續落後、停滯或中途終止，及中央主管機關縮減或取消補助等情事，影響計畫目標之達成。

針對各縣市政府於2021至2022年度推動前瞻基礎建設計畫執行情形，審計部調查發現，部分縣市向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理各項地方建設，因籌措鉅額配合款，加重財政負擔，或因自籌財源逐年減少、營建物價逐年上漲、興建成本遞增等情，配合款籌措不易，增加整體財務風險，亟待妥為規畫財務調度，強化開源節流措施，如桃園市、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣等12縣市。

審計部也提醒，部分市辦理軌道建設，自償性收入實現情形未如預期，或運量不足連年虧損，不利永續經營，如新北市、桃園市、高雄市等3市。