行政院副院長鄭文燦今天到桃園，對於前台北市長柯文哲批鄭文燦桃園市長任內財政負擔大，鄭文燦表示，柯文哲對於台北以外的縣市異常陌生，也沒有同理心，只想貶抑其他縣市。他說，自己在桃園8年負債成長非常有限。

柯文哲指出前瞻計畫，讓鄭文燦在桃園市長任內財政負擔大，還壓縮到其他建設。鄭文燦表示，柯文哲對於台北以外的縣市異常陌生，也沒有同理心，只想貶抑其他縣市。他說，自己在桃園8年負債成長非常有限。

鄭文燦表示，柯文哲更不曉得別人的努力，只想貶抑其他縣市。他說，自己任內桃園市的財政守財政紀律，在他8年任內從262億元成長到328億元，負債成長非常有限。而在8年中央對台北市的財政挹注超過桃園市2300億，但是桃園人口大幅成長，正在轉型、需要建設。

鄭文燦也提到，前瞻計畫中，已經完工的軌道建設有新北市的安坑線、淡海的第一期，那其他像新北市的萬大線，南環、北環都還沒有完工，那桃園的綠線也還在建設，那其他各都納入前瞻計畫的軌道建設當然還在推動。他又說，桃園市未來的5年中央核定，或者地方推動1億元以上的重大建設，負擔是1700億，扣掉自償性的財源大概是1200億左右。鄭文燦又說，桃園市重大公共建設，1億元以上的這個案子有150件，大概每1年需要編列102億元。

鄭文燦說，柯文哲應該知道自償性的財源是不用編列預算的，一般是用基金來處理，台北市跟其他縣市的標準也是一樣。鄭文燦批柯文哲對於各個縣市不瞭解，那也沒有同理心。

對於民眾黨、國民黨批評民進黨腐敗，鄭文燦說，2018年行政院開始還債，到2022年還了1500億。且公共債務減少，清廉度提高，也被國際組織肯定。

另有南部縣市臨時決定放颱風假，鄭文燦說，部分縣市在清晨遇到颱風指標變化時，會有彈性決定，雖然希望建立SOP，但有時候，有新的狀況，為了保護市民的安全，臨時決定放假是不得已的。

對於桃園鐵路地下化進度，鄭文燦說，總工程進度是26％左右，桃園站、中壢站、平鎮站、鳳鳴站都已經開工，平鎮段也已經發包，其他的7段，正在督促交通部要盡速的完成發包，預定在2030年完工。