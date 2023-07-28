天后李玟（CoCo）日前過世，享年48歲，她出道多年，累積了約40億台幣身家，但因簽了長命契，遺產全留給媽媽和兩個姊姊，傳聞老公Bruce找律師計畫奪產，但昨(27日)Bruce發了聲明，表示現在和未來都不會參與財產分配，對此，李玟二姊李思林（Nancy）低調回應媒體，Bruce的聲明不需要得到她的回應。

李玟與Bruce結婚12年，近年頻傳婚變，昨Bruce再度打破沉默，表示有人刻意「捏造並散佈有關我和CoCo的婚姻及財產狀況的虛假信息，發表侮辱、誹謗我本人的言論，嚴重侵害了我和家人的個人隱私和名譽權」，他們婚後保持財產獨立，之後他也不會分產。據《TVBS新聞網》報導，李思林聽聞Bruce發聲明後，只簡單說：「他發表的聲明應該跟他了解，我不會作任何回應。」

至於李玟的告別式將在7月31日舉行，李思林說目前有請專業同事幫忙，大家都在如火如荼的籌辦中，希望好好送李玟最後一程。先前李思林被報導帶律師到警察局，她澄清身邊陪的不是律師而是警察，專程到殯儀館附近的警察局是為了確保當天儀式順利進行，並非外界的惡意揣測。

先前大陸名嘴宋祖德爆料Bruce薪資不高，不去辦離婚手續是別有用心，還稱他正在找律師推翻遺囑，當時李思林無奈說：「我不是Bruce代替不了他，自己去問他吧」。而Bruce昨則反擊否認，表示：「相關侵權行為人應立即停止侵權行為，刪除有關侵權言論。我已委託律師事務所，對拒不刪除或繼續傳播不實言論的相關侵權行為人採取進一步法律行動，追究相關侵權行為人的法律責任。」

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