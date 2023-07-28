8月即將到來，職場運勢又會有哪些變化？《靈匣網》近日分享3個8月須提防小人的星座，在職場上盡量保持低調，與同事建立良好的溝通關係，行事也別過於急躁，可以避免發生不必要的紛爭，進而增加工作效率。

▎牡羊座

牡羊座從8月2日開始，職場運勢變得很旺，但受火星和木星的相位影響，須避免過於鋒芒畢露的行為，水星在處女座又對沖土星，容易出現溝通問題或誤解，表達意見前須三思，避免過於急躁或衝動，還要傾聽別人的意見，建立良好的溝通關係。

8月23日火星在處女座對沖海王星，兩者會削弱牡羊座的動力與決心，在職場上積極性很重要，此時試著找尋激勵自己的方法，例如設定小目標、找到適合自己工作的環境，另外要注意的是，8月時牡羊座容易在言語中招來小人，若有什麼計畫，默默執行就好。

▎雙子座

雙子座從8月開始，避免過於自我中心，需學會聆聽他人的意見，與同事進行積極溝通，從不同角度思考問題，有效溝通能夠理解他人的需求，提高工作效率，此外職場上容易遇到阻礙，面對困難時，盡量保持樂觀態度，不要被挫折打倒，努力將會有收穫。

而職場中須注重細節和準確性，特別是涉及到重要資訊和資料，為了確保工作無誤，雙子座8月時應謹慎一點，避免粗心導致錯誤，有助於提高工作效率和專業形象，總體來說，別讓粗心大意成為別人的話柄，做事須謹慎，能避免遭小人陷害。

▎天蠍座

天蠍座8月時動力暴增，對於工作更積極，嘗試去追求目標，可以利用這段時間，設定明確的工作方向，並制定可行的計畫，努力朝職業發展方向前進，不過要小心控制情緒，職場上注意表達方式，這一陣子容易出現溝通問題，只要表達夠清晰，就能避免誤會。

天蠍座面對職場時，要尊重他人的觀點，才能讓工作效率更佳，此外行事也要注意，避免衝動與盲目行動，做決策前仔細考慮各種因素，雖然8月職場壓力較大，還容易遇到小人，但只要保持誠實態度，遇到不確定的情況及時溝通，能避免不必要的紛爭。