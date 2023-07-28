首次進軍大銀幕的郭泓志在片中有霸氣表現。（CATCHPLAY提供）

由范逸臣、郭泓志、姚淳耀主演今夏最義氣電影《我最愛的笨男人》，即將於9月8日全台盛大上映，眾多演技派戲骨齊聚闖蕩江湖，包含金馬獎得主林美秀、《極道千金》劉奕兒、鄭志偉、方馨、孫沁岳與黃亮鈞共同演出，兄弟彼此支援相挺，在這個不知道是黑社會還是社會黑世界熱鬧展開。在今日釋出的正式預告中，首次進軍大銀幕的郭泓志霸氣喊：「整條中港路，沒人不認識我阿龍的啦！」更疾呼「對兄弟講義、對愛人講情、對外人你要講公平。」這才是真正的正港男子漢。

在電影《我最愛的笨男人》中，本色演出相當吸睛的郭泓志，搭檔西屯之虎范逸臣、北屯猛鬼姚純耀共組全新江湖三兄弟，令影迷耳目一新！在今日公布的正式預告中，點出了身為「笨男人」的兩大症頭：純情、耐操漢草好！「純情」追求「大雅一根刺」劉奕兒的范逸臣，不僅每天為她準備早點與宵夜，就連國際精品愛馬仕、亞曼尼、卡地亞、寶格麗、巴黎世家通通買單親手獻上，癡情笨男人范逸臣賣萌喊：「原來巴黎也有釋迦喔！」純情模樣超圈粉；此外，透過預告中看見的打鬥場面，說明了笨男人的另一個症頭「耐操漢草好」，監製孫啟明表示這部片因為打戲不少，拍攝相對困難，但演員們的體能都非常好，所以拍攝打戲過程非常順利。

而第一次拍攝電影的郭泓志透露：「拍打鬥戲的場面是我覺得最難的，第一次打很怕打到其他演員，也為這場戲練了兩、三個禮拜，成果很滿意，跟幾個師兄一起打，也很放心！」而姚淳耀自認看起來不夠兇狠，他說：「拍攝大場面的時候，大家看起來都比我凶狠十倍吧，但身為三兄弟中的北屯猛鬼，一定是不能漏氣的，只能展現出自己最猛的一面，在電影中大家可以看到我如何耍狠！」首度合作兩位搭檔的范逸臣說：「這次的組合真的很有新鮮感，我們三人之間也有很多火花，很多表演都令人出乎意料，非常期待能讓觀眾看到我們的兄弟情！」

今日亦同步釋出《我最愛的笨男人》正式海報，笨男人三兄弟一起蹲在地上，背景充斥玲瑯滿目的招牌號誌，以及電影中出現頻繁的接地氣用語，包含「歸剛欸」、「給共欸」等等，引發網友共鳴，監製孫啟明分享：「這部電影和以往拍攝過的黑幫類型非常不一樣，《我最愛的笨男人》不是大家想像中的那種傳統黑幫片，這是一部貼近社會、刻劃小人物的電影，沒有所謂黑幫耍帥的東西，電影中許多橋段會讓人覺得輕鬆有趣，非常推薦大家來看看這些笨男人怎麼喬事情、怎麼談戀愛、怎麼挺兄弟！」《我最愛的笨男人》9月8日，全台上映。