前陣子桃園一名54歲的勞工，繳了勞保24年，不幸死亡後，家屬卻啥都領不到，引起民眾討論。勞保達人「張秘書」解釋，這名勞工領不到錢是因為死亡當下不是勞保被保險人，因此無法請領勞保的死亡給付，且死亡當下，他的年資與年紀都還沒達到可一次請領老年給付的資格，雖然後來勞工局幫忙解套，改採國保相關給付請求權，但兩者可請領的金額差很多，至少會差150萬元，因此家屬頻頻喊冤。

張秘書在YouTube頻道「勞工朋友的秘書~張秘書」上分享，桃園一名勞工繳了勞保24年，52歲離職退保，不幸在54.5歲時死亡。而該名勞工過世後，家屬竟然一毛錢都領不到，讓家屬無法接受，也引起許多民眾討論。

「張秘書」解釋，這位勞工領不到錢的原因有2個，首先是因為他在52歲退保，54.5歲身故時，已不具勞保被保險人身分，因此他沒有辦法請領勞保的死亡給付；第二個原因是這位勞工死亡當下，他的年資與年紀都還沒有達到可以一次請領老年給付的資格。

「張秘書」列出3種可以一次請領「老年給付」的標準，包括參加勞保滿15年，且年滿55歲退職者，或在同一投保單位參加勞保，合計年資滿25年以上者，以及參加勞保年資滿25年以上，且年滿50歲退職者。而桃園那位勞工投保24年、年齡54.5歲，因此不符合資格，雖然最後勞保局協助解套，行使國保的相關給付請求權，但國保、勞保兩者給付金額懸殊，因此家屬頻頻喊冤。

「張秘書」說，很多民眾關心退休後的收入來源，也很擔心桃園這位勞工的慘劇會發生在自己身上，因此他要提醒各位勞工，「如果還沒有達到一次請領的資格，千萬不要中斷勞保。」

張秘書也舉例說，假設勞工小張52歲，勞保年資22年，因故需要離職回老家的小吃攤幫忙，這時候他有2個選擇，第一個是退保加入國民年金；第二個是加入職業工會繼續保勞保，如果選擇一，不管小張是54歲死亡還是56歲死亡，投保國民年金都只能請領5個月的喪葬給付，也就是9萬8805元；但若是繼續保勞保，54歲時死亡家屬可請領160萬3000元的死亡給付；若56歲死亡，家屬則可選擇要請領160萬3000元的死亡給付或一次請領169萬4600元的老年給付，兩個方案足足差了150萬左右。