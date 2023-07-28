「鉅亨買基金」統計，以目前規模前10大且成立滿10年的台股ETF和台股基金各取平均值比較，觀察每月定期定額投入，且每次配息再投資的回測結果，可以發現台股基金各天期回測績效都勝過台股ETF，若將定期定額時間拉長至10年，台股基金更是以169％的績效遠超過台股ETF的87％。

或許有些人認為是因為近幾年台股表現特別優異，台股基金績效才能打敗大盤及ETF，但依鉅亨買基金統計，若以符合同樣條件的台股基金和台股ETF來觀察，過去10年來任一月份開始定期定額，不同天期後的平均績效仍由台股基金勝出，台股基金各天期的平均績效都勝過台股ETF至少3個百分點，5年期的差距甚至高達26個百分點！。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，台股共同基金和台股ETF都是投資一籃子台灣股票，各有千秋，也各有擁護者，兩者最大的差別在於台股ETF目標是複製台灣大盤指數，而台股基金則以超越大盤指數為目標。投資台股基金的最大優勢是有機會參與產業輪動的上漲趨勢，而且台股基金不受限於追蹤指數，在選股上比ETF更具彈性。以歷史經驗來看，若同樣選擇長期定期定額投資，台股基金比台股ETF更有優勢，因此也建議投資人可善用「鉅亨買基金」平台優惠定期定額終身0手續費的優惠，紀律投資立即參與台股長線商機。