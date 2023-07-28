三條崙海水浴場受杜蘇芮颱風影響滿地落葉及積水，明日開幕延期至下周。（雲林縣府提供）

「2023雲林海洋音樂祭」原訂7月29日開幕，並進行為期2個六、日周末假期的活動，縣府文化觀光處今（28日）勘察現場，發現杜蘇芮颱風強風、豪雨肆虐下，三條崙海水浴場路面及道路殘枝落葉數量多，部分樹木倒坍，保安林區域也發生積水狀況，加上沙灘活動區又鄰近海域，恐危及遊客安全，審慎評估後決定活動順延一週，改於8月5、6日及8月12、13日舉行。

文觀處長陳璧君指出，本次活動地點位於四湖鄉三條崙海水浴場，評估目前場地狀況不樂觀，須等颱風離台後再會同相關單位協助清理復原現場，以維護民眾參與活動的安全性及品質。

陳璧君表示，「2023雲林海洋音樂祭」活動將順延一週，改為8月5、6日及8月12、13日登場，對於期待已久的參與民眾不免有些可惜，下周活動仍有超強卡司精彩演出、夏日市集、消暑狂歡派對「水樂園泡泡趴」、森林秘境體驗、沙灘排球比賽、SUP活動、Happy Hour限量美食等，屆時相約民眾一起來四湖嗨翻三條崙海水浴場，感受國境之西濱海的特色風情與魅力。