延玗臻擔心劇中的眼鏡搞丟而不連戲。（八大電視提供）

八大戲劇台週日晚間十點強檔韓劇，由都敬秀主演的瘋狂檢察官《真劍勝負》，23日以穩居當天韓劇榜收視冠軍成績精采落幕，本週同時段，將由朴恩斌飾演的暴走女法官《非常法官李貞珠》接棒登場。朴恩斌近期因演出自閉症律師禹英禑角色，登上演藝高峰，這次她突破詮釋，在《非常法官李貞珠》首集中，面對性侵案被告態度強硬不認錯，朴恩斌當下氣得脫掉法袍，跳到桌上咆哮，甚至要出手揍對方，變身成為行為脫序的熱血法官，也讓劇迷看到完全不同以往面貌的朴恩斌。

八大戲劇台30日晚間十點首播《非常法官李貞珠》，是一齣以法庭為視角，展現律師、檢察官和法官們的世界，如何對抗權力集團，揭發案件背後黑暗真相的律政職人劇。劇中朴恩斌飾演的李貞珠法官，則是她出道27年來，一直都走端莊路線角色的她，首次接演令影迷眼睛一亮的瘋狂角色演出。

在《非常法官李貞珠》中與朴恩斌同為法官職務的競爭對手延玗臻，提及之前也曾詮釋過律師角色，但風格與這次是不同類型，延玗臻透露，這兩個角色都是他兒時夢想的職業工作，沒想到竟然是在戲劇表演上圓夢。劇中，有場戲朴恩斌整理文件時滿頭大汗，延玗臻拿出手帕想幫她擦汗，這場浪漫橋段，試戲過程卻頻頻被打槍；被導演指出他擦汗動作太隨意，接著示意他要先慢慢靠近女方，工作人員更虧他說不夠細心。原本角色設定是冷酷性格的延玗臻，立刻轉換成暖男，小心翼翼地移動身軀，從身後幫女主撩起瀏海，看得現場人員稱讚自然又清新。

曾被問及飾演法官角色要特別注意什麼部份？延玗臻直言，要保持清醒的樣子。另外，角色裡的造型需要配戴眼鏡，為此他還自掏腰包去買眼鏡搭配，但卻也成了他拍攝期間最擔心的部份，很怕搞丟配件會造成不連戲，因為只有這一副，他笑說，弄丟就完蛋了！《非常法官李貞珠》7月30日起，每週日晚間十點於八大戲劇台首播。

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