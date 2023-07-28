台積電創辦人張忠謀今（28日）出席台積電全球研發中心大樓啟用典禮，張忠謀致詞時重複三次「不要走上英國海軍的路」提醒台積電不要因新大樓成立而沒落。離場前，張忠謀向大家揮手時，更有觀禮的員工高喊「爺爺我愛您」引起現場歡聲雷動。

張忠謀在典禮結束前起身向在場所有人揮手致意，不少在2、3樓以上的員工給予歡呼、掌聲熱烈回應。張忠謀在致詞時提到，10年來，台積電研發團隊與營運團隊對台積電、半導體及世界經濟有很大的貢獻；同時因為他們做了很大的貢獻，台積電才成為兵家必爭之地。

話鋒一轉，張忠謀也提醒台積電不要走上英國海軍老路，「英國海軍在19世紀非常厲害，可是一直到20世紀才有海軍部的家，但海軍部大樓成立，英國海軍就開始沒落，不要走那條路。」

張忠謀三度提到「不要走英國海軍的那條路」表達對台積電的期待，致詞尾聲時，他提到，「我用致敬、回憶、懷念及恭喜你們，只是不要走英國海軍的那條路，謝謝大家。」