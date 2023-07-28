台14甲線18.7公里處、合歡山公路翠峰路段不敵颱風豪雨坍方，預計下午2時許搶通。（公路總局提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉台14甲線18.7公里處、合歡山公路翠峰路段2日10時許無預警出現坍方，公路總局埔里工務段搶通後，刷坡掛網、鋼軌樁加襯板等完成短期加固，甚至在裸露坡面覆蓋帆布，防止颱風豪雨沖刷，未料該處路段仍不敵杜蘇芮颱風尾，28日9時許邊坡坍方，道路再度中斷，預計下午2時許搶通。

仁愛分局表示，合歡山公路翠峰路段上午9時許起落石不斷，突然一聲巨響大小石塊挾帶樹木傾瀉而下，阻斷道路約30公尺，造成往返合歡山的雙向交通中斷，埔里工務段獲報已調派機具進行搶修，目前山區持續有風雨，提醒用路人要特別注意路況訊息，建議這幾天如非必要暫停前往山區活動，以策安全。

埔里工務段指出，台14甲線18.7公里處2日突然坍方、落石，陸續搶通後即展開整治作業，包括在上邊坡刷坡掛網、鋼軌樁加襯板等短期加固工程，原本本月25日至8月11日每天0時至6時封閉，繼續施作自由型框邊坡保護工程，未料這一次杜蘇芮颱風尾掃過台灣，該路段再度坍方，之前的工程可能前功盡棄。